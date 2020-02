Calciomercato Juventus, terremoto CR7: “Decisione pesantissima!”

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, scoppia la bomba Cristiano Ronaldo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera il clima non è dei più sereni in questo periodo. I tifosi storcono il naso per qualche risultato negativo di troppo, ma anche per il gioco macchinoso e sicuramente non bello e soprattutto per la mancanza di personalità dimostrata in più di un'occasione dalla squadra guidata da Sarri. Insomma, ci si aspettava ben altro dalla Juventus di quest'anno e dello stesso avviso è anche la dirigenza bianconera. Tanto che, come si vocifera ormai da qualche tempo, tutti sono già in discussione: dall'allenatore alla dirigenza, finendo ai giocatori. Se la svolta tardasse ad arrivare, Agnelli potrebbe veramente prendere drastiche contromisure. A tutto questo si aggiunge anche un'altra notizia esplosa improvvisamente nelle ultime ore che sta facendo scoppiare un terremoto in casa Juve e che riguarda Cristiano Ronaldo. Anche il fenomeno portoghese non è contento e non l'ha di certo nascosto ma, stando a quanto riportato da ABC in Spagna, ci sarebbe di più. CR7 infatti vorrebbe lasciare la Juventus a fine stagione e avrebbe anche preso la clamorosa decisione di incaricare il suo manager, il potentissimo Jorge Mendes, di trovargli una nuova squadra per il prossimo anno. Cristiano Ronaldo avrebbe addirittura sondato il terreno con il suo ex club, il Real Madrid, trovando però la strada sbarrata: Florentino Perez al momento non sarebbe disposto a riaccoglierlo in squadra. Registriamo come al solito questa clamorosa indiscrezione lanciata dai media spagnoli, anche se al momento dall'Italia non ci arrivano conferme concrete in merito. Potrebbero essere dunque soltanto normali voci di calciomercato ma, vista l'importanza della suggestione e il soggetto in questione, bisogna comunque tenere gli occhi aperti e monitorare la situazione. Quindi, se ci saranno altri aggiornamenti in merito, noi come al solito ve li riporteremo e continueremo ad aggiornarvi passo passo. Come accennato poco fa però, è vero che in casa bianconera si sta vivendo un momento particolare, come è vero che in molti sono già finiti sul banco degli imputati e sono sotto esame. Tra questi, come detto, ci sono anche molti giocatori bianconeri. Ecco perché, in vista della prossima stagione, potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione totale in casa bianconera: Agnelli pronto a fare piazza pulita, 8 giocatori a rischio cessione!