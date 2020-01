Calciomercato Juventus, sì: Balzarini conferma la notizia bomba di ieri!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle scorse ore in casa bianconera si è sparsa una grossa notizia di calciomercato della Juventus che ha fatto e sta facendo ancora parlare molto. Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, la Juve starebbe facendo veramente molto sul serio per Gigio Donnarumma in vista del prossimo mercato estivo. Si è addirittura parlato di contatti importanti tra le parti (visti anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra Raiola – agente di Donnarumma – e la dirigenza bianconera) e di cifre. E che cifre: la proposta di Paratici al portiere rossonero classe ’99 sarebbe di 9 milioni annui a salire per 5 stagioni. Anche il noto giornalista Gianni Balzarini, sempre molto vicino alle questioni di casa Juventus, tramite il proprio canale YouTube ha confermato che qualcosa sta veramente bollendo in pentola: “Vi dico che ci sono buone possibilità. Ovviamente non è un affare concluso, ma vi posso dire che la Juve ha davvero messo gli occhi su Donnarumma. Ci sono tutta una serie di circostanze che fanno pensare che questa possa essere un’operazione che la Juventus proverà a fare e sulla quale si è già portata avanti.” Confermata ulteriormente dunque la notizia bomba uscita nelle scorse ore: la Vecchia Signora è partita veramente alla carica di Gigio Donnarumma in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ma la Juventus, nel frattempo, si starebbe muovendo concretamente anche per l’immediato, già in questo mercato di gennaio. Fabio Paratici infatti avrebbe preso una clamorosa decisione totalmente a sorpresa: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA