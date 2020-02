Calciomercato Juventus, news bomba: ma (per noi) è una bufala colossale

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come al solito, sono moltissime le notizie di calciomercato della Juventus che continuano a rincorrersi anche in questi giorni in vista della prossima estate. Molte di queste indiscrezioni sono assolutamente reali e concrete, ma bisogna sempre fare attenzione anche alle famose fake news che circolano in rete. Una in particolare sta spopolando in queste ore, ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra è arrivata la notizia che la Juve starebbe pensando a Virgil Van Dijk per rinforzare la difesa e avrebbe anche pronta un’offerta da circa 180 milioni di euro da presentare al Liverpool. Ma non è questa la vera bufala di cui stiamo parlando. Non è infatti da escludere a priori che il centrale olandese possa realmente interessare alla Vecchia Signora, anche se ovviamente la cifra indicata dai media inglesi è assolutamente spropositata: difficilmente la Juventus deciderà di investire così tanti soldi per un centrale difensivo, per quanto forte, dopo aver acquistato De Ligt la scorsa estate. E allora quale sarebbe la notizia bomba in questione? Quella riportata dal famoso portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Balon, secondo cui Paratici starebbe addirittura pensando di cedere Matthijs De Ligt la prossima estate proprio per partire all’assalto di Van Dijk. Una follia bella e buona, almeno a nostro parere. E’ da escludere infatti che la Juve possa anche solo pensare di mettere sul mercato un gioiello acquistato solo l’estate scorsa per una cifra importantissima per poi investire ancor più soldi per un altro difensore che, seppur fortissimo, ha 8 anni in più del compagno di nazionale. Almeno a quanto ci risulta dunque, questa è solamente una bufala colossale: la Juventus punta fortissimo su De Ligt anche in vista dei prossimi anni e la sua cessione non è assolutamente in programma, tanto meno nella prossima finestra estiva di calciomercato. Come accennato in apertura invece, c’è qualcosa di molto più concreto in ballo in vista del mercato del prossimo anno. Paratici infatti starebbe già lavorando con largo anticipo su una lunga lista della spesa e da questo punto di vista il CFO juventino avrebbe anche le idee già molto chiare: ben 8 nomi caldissimi in ballo che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery dedicata. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i possibili grandi colpi dell’estate >>>VAI AL PRIMO