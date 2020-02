Calciomercato Juventus, è bufera e Sarri trema: sta circolando una voce…

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Sarri nel mirino: occhio all’ultima notizia

NEWS MERCATO JUVE – Momento molto particolare tra l’allarme Coronavirus, i continui rinvii delle partite di campionato e le polemiche che fioccano in ogni direzione. La situazione è delicata, così come lo è pure in casa Juventus: la Vecchia Signora non sta di certo vivendo un periodo tranquillo e Sarri lo sa molto bene. Che manchi il tanto atteso bel gioco è ormai superfluo sottolinearlo (purtroppo), ma quando mancano anche personalità, sicurezze e soprattutto risultati, allora il problema inizia ad essere serio. Nelle scorse ore (prima dell’ufficialità del rinvio della gara contro i nerazzurri) in molti addirittura erano arrivati ad indicare il Derby d’Italia come ultima spiaggia per il tecnico toscano che, in caso di sconfitta, avrebbe addirittura rischiato l’esonero immediato. Lo slittamento della gara ha regalato più tempo a Sarri da questo punto di vista, ma il giudizio finale è stato solamente rimandato e ovviamente la tempesta non è passata. Tanto che, in queste ultime ore, stanno circolando nuove pesanti voci che fanno tremare l’allenatore bianconero: ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE