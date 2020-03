Calciomercato Juventus, doppio colpo: Paratici valuta due maxi scambi!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, due ipotesi di scambio per sbloccare due colpi top

NEWS MERCATO JUVE – Il prossimo calciomercato della Juventus non sarà tra i più semplici, anzi. L’attuale emergenza condizionerà moltissimo le strategie e le mosse della società bianconera, che starebbe in effetti già studiando alcune soluzioni per riuscire comunque a centrare i propri obiettivi di mercato. In particolare, ci sarebbero due grandissimi colpi sui quali Paratici starebbe lavorando ormai da moltissimo tempo che la Juve potrebbe sbloccare grazie ad alcuni maxi scambi: ecco nello specifico di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE