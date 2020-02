Calciomercato Juventus, doppia bomba Guardiola: rivelazioni clamorose!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, novità Guardiola: arriva una doppia bomba

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai lo abbiamo capito bene: si è definitivamente riaccesa la telenovela Guardiola in casa Juventus, soprattutto dopo la tanto attesa sentenza UEFA nei confronti del Manchester City. Era l’ultimo tassello mancante per far riesplodere alla grande questa suggestione, che ha preso piede circa un anno fa. Le puntate precedenti – soprattutto quelle della scorsa estate – ve le ricorderete bene. E la prima serie di questa telenovela non si è conclusa con un lieto fine: niente di fatto, fumata nera e Sarri alla Juve. Adesso però stiamo assistendo alla seconda stagione e le cose, rispetto a qualche mese fa, sono cambiate, sia per la Juve che appunto per Guardiola e il City. Ecco perché, praticamente ogni giorno, continuano ad arrivare indiscrezioni e notizie riguardanti questa situazione. Le ultime novità – pure piuttosto grosse – sono arrivate direttamente dall’Inghilterra, dove il The Sun ha sganciato una doppia bomba di mercato: secondo il tabloid inglese infatti, non solo Agnelli starebbe facendo di tutto pur di convincere Guardiola ad approdare a Torino, ma insieme al tecnico spagnolo alla Juventus potrebbe arrivare anche un suo pupillo, cioè Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco è infatti uno dei fedelissimi di Pep Guardiola e, proprio a causa della dura penalizzazione inflitta al Manchester City, anche lui potrebbe fare le valigie e andare via, proprio come molte altre stelle dei Citizens. Secondo Sportal invece, Guardiola potrebbe portarsi a Torino un suo altro pallino, cioè Leroy Sané, altro giocatore che in passato è stato accostato alla Juve. Insomma, la telenovela continua ad arricchirsi di nuovi particolari e dovrà essere seguita con molta attenzione, fino alla fine. Ma non è ancora tutto perché in vista della prossima estate dovremo aspettarci anche molte altre sorprese, anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Il presidente Agnelli infatti starebbe pensando seriamente di rifondare la rosa juventina: sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus. Ecco dunque, nome per nome, la lista completa >>>VAI ALLA LISTA