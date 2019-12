Calciomercato Juventus, Di Marzio a Sky: “Sì, siamo vicini alla chiusura!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai non ci sono più molti dubbi, un’importante operazione di calciomercato della Juventus è in dirittura d’arrivo. Ne abbiamo ampiamente parlato nelle ultime ore e adesso arrivano ulteriori conferme: l’affare sta per chiudersi definitivamente. A darne notizia è stato anche il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, indiretta TV a Sky Sport, è stato molto chiaro: “La trattativa che può portare Mario Mandzukic in Qatar si è riattivata in maniera molto concreta ed è anche vicina alla conclusione. Niente da fare per chi pensava o sperava di rivedere ancora il croato in Serie A, magari a Milano sponda rossonera: Mandzukic sta per volare in Qatar. Fino alle firme rimane quel pizzico di incertezza, ma questa volta la trattativa è incanalata davvero bene. Ci sono due o tre squadre interessate, ma possiamo dire che il Qatar dovrebbe essere la destinazione definitiva per l’attaccante bianconero che dunque è pronto a lasciare non solo la Juve ma anche il campionato italiano.” Ma nel frattempo Paratici sta lavorando anche in entrata per il mercato di gennaio e avrebbe già pronta una lista della spesa veramente molto importante: ecco i 6 giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juve! >>>VAI ALLA NOTIZIA