Calciomercato Juventus, Di Marzio a Sky: “Ecco cosa vuole fare Paratici”

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, le ultime notizie da Gianluca Di Marzio

NEWS MERCATO JUVE – Come ogni giorno, facciamo il punto su quanto potrebbe succedere nel prossimo calciomercato della Juventus. Come spesso vi abbiamo raccontato, Fabio Paratici è impegnato su tanti fronti e si starebbe muovendo molto concretamente su più tavoli contemporaneamente. La conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha dato degli importanti aggiornamenti in diretta TV su Sky: >>>CONTINUA A LEGGERE