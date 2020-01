Calciomercato Juventus, altro scacco matto a Marotta con due mosse top!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Prosegue senza sosta il duello infinito tra Paratici e Marotta che ha caratterizzato le ultime sessioni di calciomercato della Juventus. In estate i due più volte sono stati protagonisti di scontri, intrecci e sgambetti reciproci, con l’ad nerazzurro che sembra esserne uscito decisamente meglio. Ma anche in questo mercato di gennaio – come era logico aspettarsi – Paratici e Marotta sono tornati a darsi battaglia su vari fronti e la disputa ovviamente andrà avanti anche nei prossimi mesi, in vista del prossimo calciomercato estivo. Stavolta però è il CFO bianconero che sembra essere in vantaggio, avendo già assestato un colpo niente male al rivale portandosi a casa Dejan Kulusevski, gioiello esploso quest’anno a Parma che faceva tanta gola anche al club di Suning. Paratici però non vuole fermarsi allo svedese, anzi avrebbe in mente altre due mosse super per fare lo scacco matto definitivo a Marotta e vincere altri due grossi derby di mercato.

Al centro della contesta questa volta ci saranno altri due diamanti preziosissimi della nostra Serie A e del calcio italiano: Sandro Tonali e Federico Chiesa. La Juve sta lavorando ormai da tantissimo tempo su entrambi gli obiettivi, ma Marotta non molla la presa. Nelle ultime ore però sembrerebbe che Paratici abbia accelerato soprattutto per il mediano del Brescia, visto che i nerazzurri avevano contattato gli agenti del centrocampista classe 2000 per iniziare a imbastire una trattativa. Paratici dunque si è mosso in prima persona operando il controsorpasso e piazzandosi in pole position per Tonali, facendo presente al Brescia di essere pronto a sborsare i 50/55 milioni richiesti da Cellino. Per quanto riguarda invece il fronte Chiesa, la Juventus tenterà l'affondo decisivo più avanti ma, come riportato nei giorni scorsi anche da TuttoJuve, l'attaccante della Fiorentina rimane in cima alla lista della spesa dei bianconeri. Tanto che si è parlato anche di un piano per soffiare a Marotta anche questo grosso colpo: riprendere Orsolini da Bologna e girarlo come parziale contropartita alla Fiorentina per convincere Commisso a cedere Chiesa alla Juve invece che ai rivali nerazzurri. Fabio Paratici dunque starebbe lavorando fortemente su questi due nomi per la prossima estate, quando senza ombra di dubbio il duello con Marotta tornerà ad infiammare il mercato della Vecchia Signora e della Beneamata. Ma il CFO biancoenro questa volta vuole arrivarci preparato e pronto a piazzare altre due batoste di mercato all'ex collega. Occhio però perché, oltre a Tonali e Chiesa, Paratici sarebbe al lavoro anche per altri grandi colpi in prospettiva futura. Kulusevski infatti è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro.