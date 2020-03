Calciomercato Juventus, addio Higuain? Spunta un sostituto colossale!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Higuain via a fine stagione? Ecco chi può arrivare in attacco

NEWS MERCATO JUVE – Uno dei temi più caldi del prossimo calciomercato della Juventus riguarda chi potrebbe lasciare definitivamente Torino. Molti giocatori bianconeri infatti non sono affatto sicuri della permanenza in bianconero e potrebbero essere sacrificati in estate per dare il via ad un nuovo ciclo. Tra coloro che potrebbero partire c’è Gonzalo Higuain, che è in scadenza di contratto nel 2021 con la Juve. Sia per fattori di età che economici, il Pipita è uno dei maggiori indiziati a fare le valigie e lasciare una volta per tutte la Juventus. Se ne è parlato spesso negli ultimi tempi e l’ipotesi è concreta, soprattutto in assenza del rinnovo. Anche per questo motivo, la dirigenza bianconera è già da tempo all’opera per cercare un attaccante top da inserire nella rosa in vista della prossima stagione, che potrebbe comunque arrivare anche se Higuain alla fine non dovesse partire. Sono tantissimi gli obiettivi finiti nel mirino della Juve per l’attacco, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo e decisamente clamoroso: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE