Juventus-Bologna – Per lo Scudetto c’è sempre la Vecchia Signora

TORINO – Si è conclusa la sfida valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Bologna. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno vinto per 2-0 contro gli emiliani guidati da Sinisa Mihajlovic, grazie alle reti di Arthur e di Weston McKennie. Un risultato fondamentale per la Vecchia Signora, che rientra con decisione nella corsa Scudetto. Adesso, il Milan è solamente a +7 punti, mentre l’Inter seconda è a +4. Tuttavia, la Juve deve ancora recuperare la partita contro il Napoli e, di conseguenza, il gap potrebbe ridursi ulteriormente. La partita è stata molto combattuta, con una grande intensità in mezzo al campo e molte occasioni, da una parte e dall’altra. Il primo tempo, la Juve ha gestito il ritmo, trovando il gol con Arthur e sfiorandolo in altre due occasioni con Bernardeschi e Cuadrado.

Nel secondo tempo, invece, il ritmo degli emiliani si è alzato molto, costringendo la Juventus a spendere due gialli importanti per bloccare le ripartenze della squadra di Mihajlovic. La difesa, guidata da uno strepitoso Szczesny, riesce a reggere e a far ripartire i compagni, che nonostante le grandi corse di Cuadrado e Kulusevski, non riesce a bucare la retroguardia rossoblù. Al 71′, infine, arriva la rete del definitivo 2-0, grazie al grande colpo di testa di Weston McKennie, senza dubbio il migliore in campo della Juve. Oltre al gol, infatti, il centrocampista americano ha seminato scompiglio tra le fila del Bologna, lottando a centrocampo e inserendosi molte volte. Da quel momento, sono arrivate altre occasioni, che la Juventus non è riuscita a sfruttare per arrotondare ulteriormente il risultato. In ogni modo, i tre punti sono arrivati e sono fondamentali per la lotta in campionato. Per lo Scudetto c’è sempre la Vecchia Signora. Ma attenzione perché intanto sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Obiettivo attaccante ma non solo, novità improvvisa: “C’è un’idea di scambio!” <<<<