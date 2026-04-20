Nella gara di ieri, vinta 2-0 dalla Juve, l'ex bianconero Federico Bernardeschi ha ricevuto il tributo dell'Allianz Stadium che lo ha accolto con calore, poco prima del fischio d'inizio. L'ex campione d'Europa è stato chiamato sotto la curva e lui ha ricambiato l'ovazione del pubblico con un inchino.

Tramite una storia su Instagram, il numero 10 del Bologna ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus che lo hanno omaggiato prima del match di ieri sera. Di seguito le sue parole: "Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile.

Il calore e l’affetto che mi avete regalato dimostrato lo porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore ognuno di voi tornare dopo tanti anni è stato qualcosa di speciale, ma è come se non fossi mai andato via, sei tu una parte fondamentale del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore ad ognuno di voi."