ULTIM’ORA – Marotta scatena il mercato: “Ecco i piani per il prossimo anno”

MAROTTA

Intervistato quest'oggi da Tuttosport e Radio Kiss Kiss, l'Amministratore Delegato della Juve Beppe Marotta ha parlato del futuro che aspetta i bianconeri. Da Morata a Cavani, da Berardi a Caceres passando per le cessioni dei big e l'interesse per Hamsik.

MORATA

Fronte Morata: come finira con il Real?

«Vogliamo tenerci stretto Alvaro, è un nostro preciso obiettivo. Però sarà un’operazione molto complicata: non dipende da noi. Il ragazzo, tuttavia, si trova benissimo qui, è contento, la Juventus è il suo habitat naturale».

BERARDI

Più probabile che a fine giugno arrivi Berardi dal Sassuolo?

«Se tiene conto della difficoltà della trattativa, Berardi è più semplice».

CUADRADO

E Cuadrado?

«Con il Chelsea non abbiamo ancora parlato, però è dura tanto quanto tenere Morata. Proveremo a trattenerlo, così come Lemina».

CAVANI

Cavani è un obiettivo?

«Ci farebbe comodo, anche se il nostro reparto offensivo è già di assoluto valore, con tre giovani che possono giocare qui per tanti anni ancora».

CACERES

Caceres può vestire la maglia del Napoli?

“Non so dire se Caceres possa andare al Napoli, è in scadenza di contratto ed in questo momento è libero di accordarsi con chi vuole”

HAMSIK

Quest’estate punterà nuovamente Hamsik?

“Non credo che torneremo alla carica per Hamsik, la risposta di De Laurentiis lo scorso anno credo che sarebbe la stessa anche quest’anno.”

BIG

In estate non partirà nessuno dei big?

«Dipendesse da noi, assolutamente sì. Ma il destino di un calciatore sta nella sua testa: se uno vuole andar via, diventa difficile trattenerlo. Ora come ora non ci sono allarmismi, anzi. C’è un grande affiatamento”

