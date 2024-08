ULTIM’ORA: IL NUOVO CLAMOROSO COLPO PER LA DIFESA COSTERA’ 21 MILIONI***

[fncvideo id=156985] TORINO – L’addio di Caceres è ormai prossimo, ma la Juventus si è già mossa concretamente per rimediare: CONTINUA A LEGGERE –> Pag. 2 La Juve è pronta a pagare una clausola da 21 milioni di euro per assicurarsi Lucas Hernandez, giovane difensore dell’Atletico Madrid, che quest’anno ha fatto molto bene con Simeone. Nonostante

La Juve è pronta a pagare una clausola da 21 milioni di euro per assicurarsi Lucas Hernandez, giovane difensore dell’Atletico Madrid, che quest’anno ha fatto molto bene con Simeone. Nonostante il tecnico riponga molta fiducia in lui, ai Colchoneros la concorrenza è tanta e lo spazio a disposizione rischia di diventare pochissimo. Hernandez è un classe 1996, ed è considerato un talento di prospettiva. In Spagna, a differenza delle voci che circolano negli ultimi giorni in Italia, sono sicuri che sarà lui a vestire la maglia bianconera e non Benatia, in uscita dal Bayern Monaco.

Intanto la Juve si è assicurata per il futuro anche un altro grandissimo talento proveniente dal Brasile: