ULTIM’ORA – André Gomes alla Juve? Macché, il portoghese gela Marotta!

JUVE GELATA

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile accordo già trovato per portare in estate André Gomes alla Juventus. Il centrocampista portoghese piace moltissimo a Marotta che, con l'aiuto di Jorge Mendes, avrebbe già bloccato l'ex Benfica attualmente in forza al Valencia. Arrivano però adesso le parole di André Gomes che potrebbero cambiare le carte in tavola:

LE PAROLE

Le dichiarazioni, rilasciate ai media locali, non preoccupano comunque la Juve, intenzionata a chiudere il prima possibile per anticipare le concorrenti (nelle ultime ore anche Mou ci ha pensato per il suo nuovo United). Queste le parole di André Gomes: "Dal primo giorno che sono a Valencia, le persone hanno avuto un affetto speciale. Cosa posso dire? È un onore essere qui, sono orgoglioso. Mi sento felice e non posso che ringraziare tutti. I tifosi e soprattutto i miei compagni, che mi hanno accolto bene fin dal primo giorno". André Gomes potrebbe arrivare a Torino ma rischia di non giocare con diversi big della Juve: