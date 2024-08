UFFICIALE – “Lesione di primo/secondo grado, STAGIONE FINITA”

INFORTUNIO Fortunatamente gli infortuni non hanno inciso troppo sul campionato, visto che la Juventus è a un passo dal suo quinto scudetto di fila, ma quest’anno tanti giocatori sono passati per l’infermeria bianconera. Nell’ultima ora un nome nuovo si è aggiunto a questa lista: CONTINUA A LEGGERE COMUNICATO Si tratta del vice Buffon Norberto Neto,

Si tratta del vice Buffon Norberto Neto, che sarà costretto a saltare la finale di coppa Italia. A comunicarlo è la Juventus tramite una nota ufficiale sul suo sito internet: "Norberto Murara Neto ha accusato ieri un problema muscolare al polpaccio destro, in seguito al quale oggi è stato sottoposto ad accertamenti. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di 1/2 grado del gemello mediale". Stagione da dimenticare per il brasiliano, che il prossimo anno potrebbe cambiare squadra ma restare in Italia: