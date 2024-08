Svolta Juve: “C’è la clausola da 25 milioni, puoi chiudere l’affare”

Dall'Inghilterra arrivano grandi novità per la Juve visto che uno degli obiettivi principali del mercato bianconero potrebbe liberarsi per 25 milioni

Potrebbe cambiare definitivamente il mercato della Juve vista la notizia uscita pochi minuti fa. Dall'Inghilterra arrivano grandi novità per la Juve visto che uno degli obiettivi principali del mercato bianconero potrebbe liberarsi per 25 milioni:

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, all'interno del contratto che lega N'Golo Kanté al Leicester ci sarebbe una clausola rescissoria da 20 milioni di sterline. Una cifra alta ma di certo non esagerata per il miglior recupera-palloni della Premier League, protagonista assoluto nella meravigliosa favola Leicester a firma Claudio Ranieri. Per la Juve però non sarà facile arrivare a Kanté visto che tante big della Premier sono pronte a puntare su di lui, a cominciare dal Tottenham, rivale delle Foxes nella corsa al titolo. Non solo Tottenham, anche l'Arsenal e il Real Madrid sono molto interessate al centrocampista francese, con Kanté che difficilmente rimarrà al Leicester anche la prossima stagione. Non solo Kanté, la Juve sta anche lavorando a un altro obiettivo in Premier e anche per lui serviranno 25 milioni: