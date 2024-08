L'addio di Morata è ormai certo e nelle ultime ore sta impazzando il toto-sostituto per il prossimo anno. Cerchiamo di fare chiarezza in mezzo a tanti nomi fatti, tra sogni e obiettivi raggiungibili, Marotta avrà moltissimo da fare nei prossimi mesi per accontentare Max Allegri

ADDIO CERTO

La Juve si prepara a dire addio ad Alvaro Morata, il centravanti spagnolo infatti a giugno lascerà quasi certamente l’Italia anche se il suo futuro non è ancora scritto. Il Real Madrid dovrà infatti decidere se tenerlo a casa o se cedere alle avances che arrivano dalla Premier, con Arsenal e Tottenham in prima fila. Nel frattempo, la società bianconera sta lavorando sul mercato ed ecco quali sono i cinque nomi più caldi in casa Juve per l’attacco: CONTINUA A LEGGERE

QUINTO POSTO

Al quinto posto c’è Alexis Sanchez: il cileno, in rottura con Arsene Wenger, potrebbe salutare l’Arsenal e l’idea della Juve è quella di comporre una coppia “mignon” con Paulo Dybala.

QUARTO POSTO

Al quarto posto c’è Karim Benzema: a liberare il francese potrebbe essere proprio Alvaro Morata. Qualora il Real Madrid dovesse prendere un attaccante l’ex Lione andrà via e la Juve potrebbe farci un pensierino, anche se i 50 milioni chiesti dai madrileni potrebbero complicare l’affare.

TERZO POSTO

Al terzo posto c’è Michy Batshuayi: il centravanti belga del Marsiglia è il nome più economico per l’attacco bianconero, anche se il Borussia Dortmund sta alzando la posta. In “doppia doppia” in questa stagione con 19 gol e 10 assist, potrebbe essere il vero affare del mercato bianconero

SECONDO POSTO

Al secondo posto c’è Romelu Lukaku: il bomber dell’Everton accenderà il mercato estivo perché lascerà sicuramente la sua squadra. Manchester United e Bayern lo seguono, ma Raiola vorrebbe portarlo in Italia, anche se la valutazione del cartellino è proibitiva.

PRIMO POSTO

Al primo posto c’è Edinson Cavani: è il Matador l’obiettivo numero uno di Marotta per il dopo Morata, con l’uruguaiano che nelle ultime ore ha praticamente ufficializzato il suo addio al PSG. Sono 40 i milioni che serviranno per acquistarlo, anche se sarà difficile battere la concorrenza di United e Chelsea. Non solo il dopo Morata, Allegri pretende un nuovo trequartista e Marotta vuole accontentarlo, dall’Inghilterra nelle ultime ore è stato rilanciato un nome che ha del clamoroso: CONTINUA A LEGGERE