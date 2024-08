Pogba via? La Juve con 120 milioni si rifà la squadra

La Juve si prepara a dire addio a Pogba, specialmente qualora dovesse essere confermata l'offerta astronomica da 120 milioni del Chelsea

POGBA ADDIO

La Juve si prepara a dire addio a Pogba, specialmente qualora dovesse essere confermata l’offerta astronomica da 120 milioni del Chelsea. Con questa cifra Marotta è intenzionato a ricostruire la squadra, puntando forte su quattro nomi per il prossimo anno: CONTINUA A LEGGERE

DIFENSORE CENTRALE

Mehdi Benatia è l’obiettivo numero uno per la difesa del prossimo anno, con Marotta che ha fiutato l’affare e potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni. Il Bayern potrebbe far partire il difensore marocchino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e la Juve potrebbe strappare l’accordo proponendo in cambio il cartellino di Coman, attualmente in prestito al Bayern. Non solo in difesa, la Juve dovrà trovare anche il sostituto per Pogba e il nome è già stato individuato: CONTINUA A LEGGERE

DOPO POGBA

Axel Witsel potrebbe sostituire Paul Pogba nella Juve del prossimo anno. Il mediano belga è in uscita dallo Zenit e piace moltissimo in Italia, con Milan e Roma che potrebbe fare concorrenza alla Juve. I bianconeri, dal canto loro, con la cifra incassata per Pogba possono tranquillamente accontentare le richieste dello Zenit, che chiede circa 25 milioni di euro. Non solo un centrocampista, Allegri nella prossima stagione avrà il famoso trequartista che tanto vuole e nelle ultime ore si è riacceso l’interesse per un vecchio pallino bianconero: CONTINUA A LEGGERE

TREQUARTISTA

Javier Pastore andrà via dal Paris Saint Germain e sarebbe il rinforzo ideale per Massimiliano Allegri nella prossima stagione. In grado di fare sia il trequartista che l’interno, Pastore potrebbe venir via da Parigi per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro, un costo inferiore rispetto a quanto è stato pagato dai parigini qualche anno fa. L’ultimo colpo verrà effettuato in attacco, visto che Morata tornerà quasi sicuramente a Madrid: CONTINUA A LEGGERE

GRANDE ATTACCANTE

Edinson Cavani è il secondo grande obiettivo della Juve che verrebbe dal Paris Saint Germain. Come Pastore, anche il Matador uruguaiano vuole andar via da Parigi e la destinazione bianconera sarebbe molto gradita, anche se la forte concorrenza inglese potrebbe complicare la trattativa. Non solo Cavani, per l’attacco la Juve ha in mente cinque grandi obiettivi per sostituire al meglio Alvaro Morata: CONTINUA A LEGGERE