Perin sconvolge il mondo del calcio, tifosi senza parole

Ecco le dichiarazioni del portiere che stanno facendo molto rumore

PERIN

Senza più freni Mattia Perin. Il portiere del Genoa, reduce da un infortunio che gli farà saltare gli Europei, ha scioccato tutti questa mattina. Perin è una testa calda e non è la prima volta che fa parlare di se fuori dal campo. Il post vergognoso su Instagram è stato poi tolto dal giocatore ma la nostra redazione è riuscita a ritrovarlo: CONTINUA A LEGGERE

IL POST

Il portiere del Genoa, nato a Latina, ha offeso stavolta pesantemente un tifoso del Frosinone sul suo profilo Instagram ufficiale. ” A Vallecorsa cambiò la storia, tuo nonno parla arabo… il mio fondò Littoria». Il messaggio shock, come spiegato sul quotidiano A tutta pagina.it, fa riferimento alle Marocchinate, ovvero gli stupri e le violenze che subirono le popolazioni della provincia di Frosinone da parte dei goumier, le truppe marocchine inquadrate nel Corpo di spedizione francese in Italia. Nel maggio 1944 migliaia di donne, ma non solo, vennero brutalmente violentate. Il paese di Vallecorsa al quale fa riferimento Perin fu drammaticamente coinvolto dalla barbarie dei goumier: molte donne di quei luoghi rimasero incinte e sedici anni dopo, nel 1960, Vittorio De Sica raccontò magistralmente quanto accaduto in quei giorni nel film “La Ciociara”. Una caduta di stile brutta per un portiere del valore di Mattia Perin, quando il calcio dovrebbe unire e non dividere. Intanto Piqué fa un pronostico sulla Juve: CONTINUA A LEGGERE