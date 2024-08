Mercato, la Juve compra dal Barcellona, tra i 5 possibili acquisti uno è ormai bianconero

I blaugrana potrebbero dire addio a tanti giocatori e i bianconeri sono pronti a cogliere subito le occasione che arriveranno dal club spagnolo

CIAO BARCA

Una stagione che doveva essere trionfale e che rischia di vedere i blaugrana senza titoli, il Barcellona in estate si libererà di diversi giocatori. A riferirlo è il portale spagnolo Fichajes.net secondo cui ci saranno tante novità in casa Barca, con Luis Enrique che vuole portare grossi cambiamenti nella sua squadra Per questo motivo la Juve sta monitorando da vicino le vicende dei catalani e non solo potrebbe affondare il colpo per degli obiettivi attuali, ma potrebbe anche ripensare a vecchi pallini disponibili a prezzo di saldo. Da Dani Alves ad Arda Turan fino a Mascherano, in tanti potrebbero lasciare Barcellona, ma iniziamo da un nome che, al momento, non sembra interessare i bianconeri, ma che sarebbe ideale per il futuro: CONTINUA A LEGGERE

L’IDEA

Aleix Vidal dopo una stagione strepitosa a Siviglia non ha convinto al Barca, il suo modo di fare tutta la fascia destra sarebbe ideale sia per la difesa a 4 che per la difesa a 3. E’ lui, secondo la nostra redazione, il nome ideale per il dopo Lichtsteiner

VECCHIO PALLINO

Dani Alves, obiettivo a lungo inseguito lo scorso anno, potrebbe lasciare Barcellona a prezzo di saldo e per questo la Juve potrebbe tornare alla carica, anche se al momento vengono vagliate piste “italiane”

NUOVO OBIETTIVO

Thomas Vermaelen è uno dei nomi che, a prezzo di saldo, potrebbe vestirsi di bianconero. La Juve da diverse settimane sta lavorando sul belga, anche se la concorrenza è piuttosto agguerrita, con Liverpool e Chelsea in prima fila

TREQUARTISTA

Arda Turan era stato sondato la scorsa estate, solo che l’offerta astronomica del Barca ha bloccato ogni trattativa. Deludente in tutta la stagione, Luis Enrique potrebbe metterlo alla porta e la Juve in quel caso rivaluterebbe la posizione di Arda.

DUELLO ITALIANO

Javier Mascherano e il Barcellona potrebbero salutarsi in estate. L’argentino è un perno del Barca, ma in estate ci sarà una rivoluzione nel reparto difensivo e difficile El Jefecito rimarrà per fare la riserva. Le offerte dalla Cina sono state rifiutate, ma Juve e Roma potrebbero farci seriamente un pensiero per giugno

