MERCATO – Svelato il nuovo obiettivo bianconero, sulle sue tracce c’è anche la Roma

Il giocatore dopo una stagione straordinaria è entrato nel mirino della Juve e dei giallorossi

NUOVO OBIETTIVO

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e starebbe valutando un nuovo obiettivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Roma di Luciano Spalletti: CONTINUA A LEGGERE

CENTROCAMPISTA

La Juve e la Roma avrebbero chiesto informazioni al Sassuolo per Alfred Duncan, centrocampista ex Inter autore di una grande stagione in maglia neroverde. La valutazione fatta dalla società di Squinzi è di circa 15 milioni, una richiesta molto alta che potrebbe frenare qualsiasi trattativa, ma secondo l’emittente satellitare nei prossimi giorni sia la Juve che i giallorossi formuleranno un’offerta ufficiale per arrivare a Duncan. E intanto un altro talento della Serie A che piaceva alla Juve va in Premier: CONTINUA A LEGGERE