MERCATO – Rebus rinnovi, a breve il primo ma gli altri? – IL BORSINO

RINNOVI

Con il mercato che impazza si scaldano le piste in entrata e in uscita. Domenica sera in casa della Fiorentina la Juve potrebbe vincere il quinto scudetto consecutivo (se il Napoli non dovesse espugnare l’Olimpico). E festeggiarlo il 1 maggio nella sfida interna con il Carpi. Bello, anzi, bellissimo! Perché è stata una stagione favolosa a detta di tutti. Ci sta però ancora qualcosa da mettere a posto in chiave rinnovi. Il primo potrebbe arrivare già in settimana ma la stessa cosa non riguarderà tutti. Ecco la situazione… CONTINUA A LEGGERE

PRIMO NOME

Il primo rinnovo sarà quello di Andrea Barzagli. Queste le sue parole: “Il rinnovo? Con il contratto è tutto a posto, non c’è nessun problema. Presto sarà la società ad annunciarlo. Mi piacerebbe avere qualche anno in meno per poter rimanere in questa Juve più a lungo”. Il secondo nome vicino al rinnovo… CONTINUA A LEGGERE

SECONDO NOME

Il secondo che rinnoverà è proprio il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha avuto paura delle avance di Real Madrid e PSG e avrebbe alzato la posta. Probabilmente la firma arriverà dopo lo scudetto. Ma per due rinnovi, due giocatori che lasceranno Torino per non aver trovato l’accordo con la società… CONTINUA A LEGGERE

TERZO NOME

Molto probabilmente Martin Caceres non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con la Juve. Resta l’incognita sulle sue condizioni fisiche, dopo una stagione nella quale il giocatore è stato più in infermeria che in campo. Anche per questo il club bianconero avrebbe deciso di non prolungare il rapporto con il difensore che, secondo i media, è in trattativa con il Napoli. Ultimo e quarto nome legato a un veterano bianconero, motivo per cui ancora non si capisce bene il da farsi… CONTINUA A LEGGERE