Mercato – Offerta shock da un top club, il sogno di Marotta si allontana

E' sicuramente uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera per il prossimo anno. Marotta lo sta inseguendo da tempo e vuole a tutti i costi portarlo a Torino

IL SOGNO

E’ sicuramente uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera per il prossimo anno. Marotta lo sta inseguendo da tempo e vuole a tutti i costi portarlo a Torino. Il giocatore vorrebbe lasciare la sua squadra attuale e cambiare aria. La Juventus sarebbe una destinazione gradita ma tanti top club lo hanno messo nel mirino e uno di questi sarebbe in pole position per acquistarlo: CONTINUA A LEGGERE

TOP CLUB

Il calciatore piace molto in Spagna e in Inghilterra. In Premier League tante squadre sono interessate a lui, specialmente il Chelsea di Antonio Conte. Come riporta il Daily Star i Blues sarebbero già pronti a mettere sul piatto un’offerta davvero importante: CONTINUA A LEGGERE

IL GIOCATORE

Si tratta di Javier Pastore. Il Chelsea avrebbe offerto 30 milioni di euro al Psg. El Flaco è un giocatore tecnico ed elegante, può essere utilizzato in parecchi ruoli come l’esterno alto, il rifinitore classico, la seconda punta, la mezzala in un modulo 4-3-3 ed in alcuni casi anche come centravanti, muovendosi su tutto il fronte d’attacco partendo indifferentemente sia da sinistra che da destra. L’obiettivo numero uno per l’attacco però gioca nella stessa squadra di Pastore: CONTINUA A LEGGERE