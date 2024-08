MERCATO – Offerta mostruosa di un top club, Dybala rischia di lasciare Torino

L'argentino è entrato nel mirino di una delle squadre più potenti del mondo

LA JOYA

Morata e Cuadrado molto probabilmente a fine stagione lasceranno la Juventus. Zaza e Mandzukic non sono sicuri di restare. L’unico certo di restare a Torino era il fuoriclasse argentino Paulo Dybala, ma nelle ultime ore è arrivata un’offerta gigantesca di un club straniero che ha fatto vacillare la dirigenza bianconera: CONTINUA A LEGGERE

IL TOP CLUB

Secondo i quotidiani spagnoli il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giocatore bianconero dopo la strepitosa stagione. Florentino Perez è solito acquistare i calciatori più forti del mondo a prezzi stratosferici. Il club dieci volte campione d’Europa è pronto a mettere sul piatto una cifre galattica: CONTINUA A LEGGERE

CIFRA GALATTICA

Il presidente del Real Madrid avrebbe deciso di mettere sul piatto 80 milioni di euro per acquistare il fuoriclasse argentino. Secondo lui Dybala non è ancora all’altezza di Cristiano Ronaldo ma potrebbe diventare forte quanto lui in pochissimo tempo. Nel frattempo Allegri batte un record particolare: CONTINUA A LEGGERE