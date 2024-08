MERCATO – Nuovo difensore, la Juve partecipa all’asta: ci vogliono almeno 30 milioni

BILD La Juve si appresta a prendere parte a una delle aste di mercato più accese della prossima estate. A riportarlo è la Bild, secondo cui la squadra bianconera sarebbe pronta a fare follie per portare a Torino il nuovo difensore: CONTINUA A LEGGERE IL NOME [fncvideo id=”153257″] Andato via dall’Italia due anni fa per

BILD

La Juve si appresta a prendere parte a una delle aste di mercato più accese della prossima estate. A riportarlo è la Bild, secondo cui la squadra bianconera sarebbe pronta a fare follie per portare a Torino il nuovo difensore: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

[fncvideo id=”153257″]

Andato via dall’Italia due anni fa per trasferirsi al Valencia, Skhodran Mustafi si sta affermando come uno dei migliori centrali difensivi d’Europa. Nonostante la difficilissima stagione del Valencia, dove è arrivato nell’estate del 2014 per 8 milioni dalla Samp, Mustafi è riuscito ugualmente a farsi notare, attirando su di sé gli occhi di tutte le big europee. Secondo quanto riportato dalla Bild, quest’estate ci sarà una vera e propria asta di mercato per l’ex Doria con anche la Juve protagonista. I bianconeri tengono d’occhio Mustafi da diverso tempo e potrebbe essere il nome giusto per la difesa, anche se la concorrenza sarà spietata e la Juve non parte favorita: CONTINUA A LEGGERE

CONCORRENZA

A cominciare dal Barcellona, che dopo il flop europeo potrebbe investire pesantemente sul mercato, con Mustafi primo nome sulla lista dei difensori. Anche l’Atletico Madrid è interessato insieme a Tottenham e Inter, ma i blaugrana sembrano al momento in vantaggio. “Ho un contratto con il Valencia e adesso non è il momento di discutere il mio futuro, sto molto bene qui ma ci sono sempre offerte e non si può sapere cosa succede nel mondo del calcio” queste le parole di Mustafi alla Bild, che aprono diversi scenari per il suo futuro, sempre più lontano da Valencia. Nel frattempo la Juve è pronta a investire in estate per puntare alla Champions: CONTINUA A LEGGERE