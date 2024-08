MERCATO – Missione in Germania per Paratici, ecco i tre nuovi obiettivi bianconeri

Il ds della Juventus ha messo nel mirino un difensore e due centrocampisti

MISSIONE IN GERMANIA

Fabio Paratici sta già lavorando per la Juventus della prossima stagione e sabato pomeriggio ha inviato degli osservatori in Germania a Monchengladbach. Secondo quanto riportato da Kicker, il ds bianconero ha ricevuto ottime relazioni dopo il big match tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, dove sono stati visionati tre giocatori:

DIFENSORE

Il primo per la difesa è Omer Toprak, difensore centrale tedesco di origine turche classe 1989, che piace molto anche al Borussia Dortmund come sostituto di Mats Hummels. Toprak ha una clausola di rescissione da 12 milioni che vale però solo per l'estate del 2017, quindi ci sarà da trattare con il Leverkusen per portarlo a Torino. Sul fronte centrocampo invece sono stati monitorati due giocatori:

15 MILIONI

Il primo centrocampista è Mahmoud Dahoud. Il giocatore, classe 1996, ha attirato su di sé gli occhi di Liverpool e Borussia Dortmund con una stagione strepitosa, condita da 5 gol e 9 assist. Il Borussia Mönchengladbach valuta il calciatore 15 milioni di euro. Per il secondo serviranno più soldi:

OBIETTIVO DEL NAPOLI

Il secondo centrocampista è Christoph Kramer. Il giocatore è anche un vecchio pallino del Napoli. Serviranno 20 milioni di euro per strapparlo al Bayer Leverkusen.