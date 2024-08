MERCATO – Maxi offerta dell’Arsenal, il sogno di Marotta si allontana

L'obiettivo numero uno di Marotta e Paratici è stato individuato, ma la concorrenza per i bianconeri sarà spietata

La Juventus, dopo aver conquistato il quinto scudetto consecutivo, inizia a programmare la prossima stagione. Nonostante la difesa sia stata il punto di forza anche quest’anno, la dirigenza bianconera sta pensando di investire per il reparto. L’obiettivo numero uno di Marotta e Paratici è stato individuato, ma la concorrenza per i bianconeri sarà spietata. Infatti, secondo quanto riportato quest’oggi dal Daily Star, anche l’Arsenal sembra aver puntato il giocatore che tanto piace alla Juve, facendo già una maxi offerta per acquistarlo: CONTINUA A LEGGERE

Arsene Wenger sarebbe pronto a offrire 12 milioni di sterline per portare Vrsaljko a Londra. La Juve segue il croato da quasi due anni e l’ottimo rapporto con il Sassuolo potrebbe favorire i bianconeri, ma la cifra offerta dall’Arsenal rende proibitiva la corsa a Vrsaljko. Per questo motivo Marotta sta valutando altri nomi per la fascia destra, e il favorito assoluto per arrivare a Torino lo porta Raiola: CONTINUA A LEGGERE