Mercato – L’attaccante verso la Germania, Juve nei guai

JUVE NEI GUAI

Si infittisce il mercato dei bianconeri. Dopo lo stop anche di Marchisio che rimarrà fuori dai campi per sei mesi, il club bianconero dovrà non solo pensare al pacchetto attaccanti ma anche a mettere "una pezza" a centrocampo. I nomi usciti sono molti e certamente Marotta e Paratici valuteranno al meglio il ventaglio dei possibili sostituti di Marchisio almeno per il momento. Ma la notizia più eclatante arriva dalla Germania e riguarda gli attaccanti…

OCCASIONE PERSA

Come riportato dal quotidiano tedesco Ruhr Nachrichten, il futuro di Lukaku, attaccante dell'Everton potrebbe essere in Germania. Il belga potrebbe diventare il vero colpo di mercato del Borussia Dortmund pronto a mettere sul piatto tra i 90 e i 120 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra molto lontana dal budget della Juventus che però ormai da tempo seguiva il giocatore. Se l'affare dovesse andare in porto, i bianconeri dovranno per forza di cose virare su altri attaccanti…

PIANO B

Che sia il primo obiettivo o il piano B poco importa. L'importante è che la Juve ci provi, chiaramente. Beppe Marotta ha parlato anche di Edinson Cavani provando a fare il punto della situazione sul giocatore: "Il nostro obiettivo è quello di cogliere tutte le opportunità. Oggi posso dire soltanto che Cavani è del Psg. Non so se è sul mercato ma è un giocatore di certo interessante". La stampa però non la pensa allo stesso modo ed è convinta che la Juve per Cavani abbia già fatto un'offerta e non solo per lui…