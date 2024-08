Mercato – La lista di Paratici è da brividi, ma il futuro è dei giovani

Ieri sera a Sportitalia si è parlato della lista di Paratici. I nomi scritti sono straordinari e fanno sognare i tifosi

LA LISTA

La Juventus è scatenata sul mercato. Il prossimo anno vuole una squadra competitiva per vincere la Champions League e riconfermarsi in campionato. Ieri sera a Sportitalia si è parlato della lista di Paratici. I nomi scritti sono straordinari e fanno sognare i tifosi. La lista comprende tre attaccanti di grande spessore: Cavani, Benteke e Lukaku. Tutto dipende però da Morata. Se lo spagnolo dovesse restare Allegri punterà su di lui, altrimenti se dovesse lasciare Torino uno di questi tre giocatori diventerà bianconero. Intanto per il futuro sono stati fatti acquisti importanti: CONTINUA A LEGGERE

UN GRANDE FUTURO

Intanto la dirigenza bianconera ha già ottenuto colpi importanti. Sono stati bloccati dal Pescara Lapadula e Caprari, ma soprattutto Mandragora dal Genoa, centrocampista molto promettente per il futuro. Ma non è finita qui. La Juventus sta cercando altri profili interessanti in Serie b: CONTINUA A LEGGERE