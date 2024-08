Tre obiettivi del club spagnolo nel mirino, Paratici e Marotta a Madrid per trattare i giocatori

JUVE-REAL MADRID

Quanti intrecci di mercato. A sei giornate dalla fine del campionato, con la Juve praticamente a un passo dal quinto scudetto consecutivo, si lavora già per la prossima stagione. Il si di Allegri per Berardi e la costante pressione su Cavani non cambiano però gli equilibri di Marotta e Paratici in queste ore a Madrid per trattare tre giocatori su tutti. L’obiettivo bianconero della prossima stagione sarà portare a casa la Champions League e per farlo servono campioni con esperienza europea… CONTINUA A LEGGERE

OBIETTIVO NUMERO UNO

La prima proposta che Marotta e Paratici faranno al Real Madrid sarà il cartellino di Morata. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il club bianconero proverà a offrire circa 20 milioni di euro per riscattare completamente l’attaccante spagnolo, al di là che arrivi Cavani o meno. Morata piace e ha dimostrato di essere un grande campione considerando anche che a Torino si è ambientato bene e vorrebbe rimanere. Da Madrid potrebbe arrivare anche… CONTINUA A LEGGERE

OBIETTIVO NUMERO DUE

Insieme a Morata, sempre come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo torinese, la Juve proverà l’affondo per Isco. Il trequartista non è molto convinto della destinazione italiana ma vedendo il progetto bianconero e la costruzione di una grande squadra per provare a vincere in Europa potrebbe ricredersi e abbandonare i sogni di Premier League. Da lui Allegri ripartirebbe per costruire una squadra ancora più cinica e concreta per volare non solo in Italia ma anche in Champions League. Terzo e ultimo obiettivo del Real Madrid è il difensore ex compagno di squadra di Alex Sandro… CONTINUA A LEGGERE

OBIETTIVO NUMERO TRE

Il terzo colpo di mercato che sta preparando Marotta sull’asse con il Real Madrid è quello legato al nome di Danilo. l laterale destro costa 25 milioni e a Torino con Alex Sandro riformerebbe la coppia di terzini brasiliani ai tempi del Porto. Sia Danilo che Isco non sono delle pedine intoccabili nello scacchiere di Zidane e la Juve lo sa. Le alternative, soprattutto a Isco già ci sono e vengono dalla Premier ma il club bianconero ha le idee ben chiare…