MERCATO – Juve: ritorno di fiamma, ma questa volta te lo regalano

Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Express ci sarebbe un ritorno di fiamma per la Juve

RITORNO DI FIAMMA

In Serie a si torna a parlare di un calciatore che la scorsa stagione aveva infiammato il calciomercato italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Express la Juventus starebbe pensando a lui per la prossima stagione. Non solo la Juve ci sarebbero altre squadre interessate a lui: CONTINUA A LEGGERE

NON SOLO JUVE

Il giocatore potrebbe venire a Torino a cifre ridotte ma oltre alla società bianconera anche le milanesi ci starebbero facendo un pensierino. Il nome che sta accendendo il mercato italiano arriva dall’Inghilterra: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

Georginio Wijnaldum, classe 1990, è un jolly che può ricoprire diversi ruoli. Può tranquillamente giocare come mediano o come mezzala destra e sinistra, oltre che trequartista se necessario per il 4-3-1-2 di Allegri. Nelle ultime ore è trapelata la clamorosa indiscrezione che potrebbe favorire la Juve: CONTINUA A LEGGERE

CHE AFFARE!

Secondo quanto riportato dai media inglesi, nel contratto di Wijnaldum sarebbe presente una clausola rescissoria in caso di retrocessione. Proprio riguardo questo argomento il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Metro XL: CONTINUA A LEGGERE

LE SUE PAROLE

“Se ho una clausola per rescindere in caso di retrocessione? Non mi interessa dare informazioni riguardanti il mio contratto. Non penso al termine della stagione, ma solo sulla prossima partita. Il club sta lavorando duramente per mettere tutto a posto e sono sicuro che andrà bene”. Non solo Wijnaldum, la Juve punta forte su un altro centrocampista: CONTINUA A LEGGERE