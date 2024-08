MERCATO – “Juve, ha rinunciato anche il Real. Per 20 milioni chiudi l’affare”

DALLA SPAGNA Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe una pretendente in meno per uno dei principali obiettivi del mercato bianconero. Stando a quanto rivelato dai media madrileni, il si sarebbe tirato indietro per la corsa al giocatore: CONTINUA A LEGGERE SNOBBATO Sarebbe stato proprio Zinedine Zidane a bocciare il giocatore, ritenuto

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe una pretendente in meno per uno dei principali obiettivi del mercato bianconero. Stando a quanto rivelato dai media madrileni, il si sarebbe tirato indietro per la corsa al giocatore:

Sarebbe stato proprio Zinedine Zidane a bocciare il giocatore, ritenuto non all'altezza delle merengues. Una notizia che fa piacere alla Juve, che viste le ultime novità in casa bianconera potrebbe affondare subito il colpo:

La corsa a N'Golo Kanté si fa sempre più in discesa adesso per la Juve. Il centrocampista classe 1991 piace molto alla dirigenza bianconera e a Massimiliano Allegri, soprattutto ora che Marchisio resterà lontano dai campi di gioco per 6 mesi e i bianconeri dovranno assolutamente acquistare un centrocampista per la prossima stagione. Nell'ultima ora è sfumato un obiettivo per il centrocampo: