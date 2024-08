MERCATO – Il Valencia vuole il giocatore della Juve, ecco la contropartita per arrivare a Gomes

Il club spagnolo ha messo nel mirino il calciatore bianconero. Potrebbe essere inserito nell'affare per portare il portoghese a Torino

LA CONTROPARTITA

Come riportato dai quotidiani spagnoli il Valencia sarebbe interessato ad acquistare un giocatore della Juventus. il calciatore potrebbe essere usato come contropartita, visto che i bianconeri sono da tempo sulle tracce di due giocatori del club spagnolo, ovvero Andrè Gomes e Mustafi. Anche in Inghilterra un club ha già fatto un'offerta:

CLUB INGLESE

Anche in Inghilterra una squadra avrebbe chiesto informazioni sul calciatore. Si tratta del West Ham, società in ottimi rapporti con i bianconeri dopo la trattativa che ha portato Angelo Ogbonna nel club londinese. Il West Ham avrebbe già offerto 12 milioni di euro, ma la Juventus ne chiede almeno 15 per farlo partire:

CENTROCAMPISTA

Tra i giocatori in uscita della Juventus c'è anche Roberto Pereyra, che ha vissuto una stagione complicata a causa degli infortuni. Nonostante ciò il giocatore argentino, classe 1991, ha buon mercato, soprattutto all'estero. Nel frattempo Pjanic ha parlato del suo futuro: