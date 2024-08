Mercato – Il Palermo retrocede, la Juve punta due suoi talenti

Il Palermo è in una crisi profonda dalla quale sembra difficile uscire. Domenica affronterà la Juve che è interessata ai suoi due talenti

IL CLUB

Il Palermo è in una crisi profonda dalla quale sembra difficile uscire. Dopo la sconfitta con la Lazio la situazione è sempre più critica. I tifosi Domenica sera hanno contestato durante tutta la partita società, giocatori e allenatore. La squadra di Zamparini rischia di retrocedere e tra 4 giorni affronterà la Juve. Proprio i bianconeri sarebbero interessati a due giocatori del club siciliano:

CENTROCAMPISTA

Come riporta La Gazzetta dello Sport Marotta starebbe pensando a Vazquez, fuoriclasse argentino che da due anni sta facendo vedere cose eccellenti in Serie a. Lo stanno seguendo molti club, non solo quelli italiani ma anche quelli esteri. Il costo del giocatore è alto, ma la Juve ci sta pensando. Meno alto il prezzo del secondo calciatore chiesto a Zamparini:

DIFENSORE

Achraf Lazaar, terzino sinistro classe 1992, dopo una stagione negativa, molto probabilmente lascerà la sicilia. La Juventus vuole lui come vice Alex Sandro.