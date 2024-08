Mercato – Il fenomeno non arriva, un top club lo soffia alla Juve

Era stato tanto inseguito dalla dirigenza bianconera, ma il prossimo anno non andrà alla Juve

IL RAMMARICO

La Juve lo voleva fortemente, ma il top player il prossimo anno non verrà a Torino. Sia la dirigenza che l’allenatore avevano deciso di puntare su di lui per rinforzare la ROSA e per costruire intorno a lui il futuro del club. Il giocatore, la prossima stagione, giocherà in una delle squadre più forti d’Europa: CONTINUA A LEGGERE

IL FENOMENO

E’ stato uno dei calciatori più “chiacchierati” degli ultimi mesi. Giovani Lo Celso, giovane talento argentino del Rosario Central avrebbe trovato la sua prossima casa. Come riportato da L’Equipe il Psg avrebbe messo definitivamente le mani sul cartellino del ragazzo classe ’96: i parigini verseranno 9,2 milioni di euro e blinderanno il calciatore per le prossime 5 stagioni. Una beffa per le italiane impegnate sul fronte argentino e soprattutto per la Juventus che aveva fatto molti passi in avanti per il centrocampista fenomeno del Rosario.