L'ultima follia di calciomercato riguarderebbe proprio il club bianconero al quale sarebbero stati proposti due giocatori per arrivare a uno.

Pazzo scambio

Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano inglese Daily Express ci sarebbe un club disposto a mettere sul piatto due grandissimi campioni per portare via da Torino il giocatore. Un pensiero che solletica Marotta e Paratici perchè i due giocatori offerti andrebbero a migliorare di molto la rosa bianconera… CONTINUA A LEGGERE

L’idea del Chelsea

Il Chelsea di Abramovich infatti avrebbe proposto due suoi gioielli in cambio di Paul Pogba che tanto piace al patron russo. Oltre ai soldi per il francese ci sarebbero sul piatto anche due pallini di Allegri. Per questo il club bianconero starebbe iniziando a prendere in considerazione l’offerta riportata dai tabloid inglesi...CONTINUA A LEGGERE

Trequartista

Il primo giocatore messo dal Chelsea sul piatto è Oscar, vecchio pallino di mister Allegri, accostato già alla Juve nel passato mercato estivo e anche nell’ultima sessione invernale. La sua esperienza a centrocampo mischiata con la duttilità sulla trequarti e la visione del gioco, potrebbero far fare il salto di qualità sperato al club bianconero. Ma la Juve ci guadagnerebbe anche un altro giocatore… CONTINUA A LEGGERE

Rinforzo a centrocampo

Il secondo giocatore offerto è Willian, ala destra dotata tecnicamente e molto veloce, con il pallino del gol. La Juventus starebbe pensando a lui per sostituire Cuadrado che molto probabilmente tornerà a Londra perchè fortemente voluto da Antonio Conte.