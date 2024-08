Mercato – Doppia strada per Milano, ecco chi vuole la Juve

FILO DIRETTO CON MILANO Non solo obiettivi stranieri per il mercato estivo. Il club bianconero punta forte anche sui giovani italiani, vedi Mandragora, Berardi, Ganz e Lapadula (per il quale si cerca ancora una strada). Allegri ha individuato tre giocatori tra il Milan e Inter che potrebbero rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

FILO DIRETTO CON MILANO

Non solo obiettivi stranieri per il mercato estivo. Il club bianconero punta forte anche sui giovani italiani, vedi Mandragora, Berardi, Ganz e Lapadula (per il quale si cerca ancora una strada). Allegri ha individuato tre giocatori tra il Milan e Inter che potrebbero rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Certo ai tifosi della Juve questa notizia non piacerà molto dato soprattutto il rapporto e “l’odio” sportivo con i nerazzurri… CONTINUA A LEGGERE

PRIMO OBIETTIVO MILAN

C’è sempre più aria di divorzio tra la Juventus e Martin Caceres. L’uruguaiano è a un passo dallo sposare il progetto del Napoli; per questo la dirigenza bianconera sta sondando il mercato alla ricerca di un sostituto. Il nome in cima alla lista dei desideri di Allegri resta sempre quello di Mattia De Sciglio. I bianconeri sarebbero pronti a sferrare l’offensiva definitiva per arrivare al terzino del Milan, autentico pupillo del tecnico juventino. Ma non solo. Un po’ a sorpresa, anche un altro milanista vorrebbe Allegri nella sua rosa… CONTINUA A LEGGERE

SECONDO OBIETTIVO MILAN

Il secondo nome sul taccuino di Marotta e Paratici è Andrea Poli, in rotta con il Milan per lo scarso impiego in questa stagione e anche lui pupillo di Allegri. I nomi di Isco e Oscar vanno bene per la trequarti ma guardando anche i tanti infortuni capitati alla rosa bianconera in questa stagione, Allegri vorrebbe avere qualche jolly da potersi giocare come proprio Poli. L’alternativa, soprattutto a De Sciglio, senti, senti, arriva dall’Inter, da sempre club rivale dei bianconeri… CONTINUA E LEGGERE

OBIETTIVO INTER

Sono tanti i nomi che si stanno facendo in questi giorni, ma nelle ultime ore, come riporta calciomercatonews.com, la dirigenza bianconera starebbe visionando un giocatore dell’Inter. Si tratta di Davide Santon. Terzino di spinta, possiede una buona stazza fisica, un buon dribbling e una notevole capacità di corsa. Con Mancini non ha trovato molto spazio e molto probabilmente a fine stagione lascerà Milano. L’Inter potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. La Juventus ci pensa e nella prossima settimana potrebbe presentare un’offerta. Ma la notizia del giorno riguarda certamente il top player che tutti si aspettano… CONTINUA A LEGGERE