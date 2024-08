Mercato – Dal Paris Saint Germain arriva il nuovo Coman

Oltre a Cavani e pastore, la dirigenza bianconera starebbe pensando di acquistare dal Paris Saint Germain il nuovo Coman

IL NUOVO COMAN

Marotta e Paratici in questi giorni sono attivissimi sul mercato. Stanno costruendo la Juventus del prossimo hanno, facendo spesa in un club molto prestigioso. Infatti, oltre a Cavani e pastore, la dirigenza bianconera starebbe pensando di acquistare dal Paris Saint Germain il nuovo Coman:

IL BABY FENOMENO

Si tratta del fenomeno dell'under 17 campione d'Europa in carica Nanitamo Ikone. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Ikone è un esterno d'attacco molto rapido e tecnico, serve molti assist ai compagni di squadra e segna frequentemente. Il talento francese costa un milione e mezzo, ma potrebbero essere soldi ben spesi per il futuro della Juventus. Un altro giovane interessante su cui i bianconeri avrebbero messo gli occhi milita in ligue 2: