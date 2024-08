A due mesi e mezzo dall'inizio ufficiale del mercato iniziano le prime scaramucce tra Chelsea e Juve per la prossima stagione

SCARAMUCCE

A due mesi e mezzo dall’inizio ufficiale del mercato iniziano le prime scaramucce tra Chelsea e Juve per la prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata la notizia secondo cui il Chelsea è pronto a chiudere per un obiettivo della Juventus: CONTINUA A LEGGERE

L’EQUIPE

A riferirlo è L’Equipe, che quest’oggi ha dato l’affare ormai per fatto, con il Chelsea che avrebbe battuto la concorrenza di Juventus e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, la direttrice dei Blues Marina Granovskaia volerà in Francia per chiudere l’affare: CONTINUA A LEGGERE

TUTTO FATTO

Il primo sgarbo a firma Antonio Conte però è già arrivato, visto che il Chelsea è a un passo dal chiudere per il giovane portiere Yevhann Diouf. La Juve era molto interessata al giovane portiere francese ed era pronta a puntare su di lui per il dopo Buffon ma dovrà rinunciare. Il Chelsea ha visionato Diouf in una partita dell’Under 19 del Troyes e ha affondato il colpo chiudendo l’accordo sulla base di un milione di euro più vari bonus. La Juve, nonostante questa beffa, il prossimo anno investirà moltissimo sul mercato e Allegri punta ad avere una squadra molto camaleontica: CONTINUA A LEGGERE