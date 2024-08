MERCATO – Colpo di scena, CR7 aiuta la Juve nella trattativa

Il fuoriclasse portoghese darebbe una grossa mano ai bianconeri

CR7 AIUTA LA JUVE

Dopo lo scudetto conquistato la società bianconera è attivissima sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport il fuoriclasse del Real Madrid, il 3 volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo, potrebbe clamorosamente aiutare la Juve ad acquistare il giocatore:

LA TRATTATIVA

Cristiano Ronaldo potrebbe fare un grande favore alla Juventus, liberando di fatto Edinson Cavani dal Paris Saint Germain. I parigini starebbero cercando di portare CR7 a Parigi per sostituire Zlatan Ibrahimovic, mettendo di fatto alla porta Edinson Cavani, libero così di lasciare il PSG. Il Matador, che piace in Premier e anche all'Atletico Madrid, potrebbe pensare a un ritorno in Italia, qualora fosse disposto ad abbassare le sue pretese per quanto riguarda lo stipendio. Al momento il giocatore più pagato alla Juve è Paul Pogba, con 4.5 milioni di euro netti all'anno, mentre Cavani ne guadagna praticamente il doppio a Parigi. Per questo motivo starà all'uruguaiano decidere, che intanto viene corteggiato: