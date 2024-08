Mercato – Beffata la Juve, il Manchester City acquista il giocatore

E' arrivato il primo colpo di mercato firmato Pep Guardiola. Era uno degli obiettivi principali di Marotta, ma alla fine l'ha spuntata il Manchester City

COLPO GUARDIOLA

E’ arrivato il primo colpo di mercato firmato Pep Guardiola. Era uno degli obiettivi principali di Marotta e Paratici, ma alla fine l’ha spuntata il Manchester City con un’ offerta importante. Il giocatore era così desideroso di giocare per l’ex allenatore del Barcellona tanto da rinunciare ad altri top club interessati a lui, tra cui la Juventus, ma il calciatore non avrebbe espresso gradimento nei confronti della Serie A come campionato: CONTINUA A LEGGERE

CENTROCAMPISTA

Ilkay Gundogan, centrocampista classe 1990 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, il prossimo anno giocherà al Manchester City. Secondo il Daily Mail i gialloneri incasseranno 30 milioni di euro dai Citizens. Un altro centrocampista tedesco sarebbe nel mirino della dirigenza bianconera: CONTINUA A LEGGERE