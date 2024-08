MERCATO – Attenta Juve! Due top club puntano Mandzukic

Super Mario è stato un protagonista della stagione bianconera, e adesso molte squadre lo vogliono

SUPER MARIO

E’ stato uno dei protagonisti della strepitosa rimonta bianconera che ha portato alla conquista del quinto scudetto consecutivo. Mario Mandzukic non è solo un grande attaccante, ma soprattutto un guerriero in campo che lotta su ogni pallone fino alla fine della partita. Nelle ultime ore due squadre avrebbero messo nel mirino l’attaccante croato: CONTINUA A LEGGERE

TURCHIA

il Besiktas infatti, come scrive Fanatik, è interessato al giocatore della Juventus. Se dovesse partire Mario Gomez, il club turco partirebbe all’assalto del centravanti. Mandzukic però non è seguito solo in Turchia. Anche in Inghilterra una squadra vorrebbe acquistarlo: CONTINUA A LEGGERE

LONDRA

Si tratta del Tottenham, che avrebbe pensato al bianconero come eventuale sostituto di Harry Kane, nel caso in cui l’inglese dovesse lasciare il club quest’estate. Intanto la Juve è alla ricerca di un sostituto di Lichtsteiner: CONTINUA A LEGGERE