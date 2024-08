Mercato – Assalto al PSG, la Juve ha le idee chiare e punta tre giocatori

La Juve prepara l'assalto al PSG. La certezza è che dal club francese andranno via parecchi giocatori così da rifondare la rosa e dare freschezza alla squadra e la Juve ha già individuato tre obiettivi

Assalto al PSG

La Juve prepara l'assalto al PSG. La certezza è che dal club francese andranno via parecchi giocatori così da rifondare la rosa e dare freschezza alla squadra. Molti i nomi dati in partenza ma il calciomercato vive di questo, pertanto fin quando non ci saranno certezze, difficile dar retta a tutto il resto. I quotidiani europei, però, ne sono certi: il club bianconero ha puntato tre giocatori del PSG e Allegri vorrebbe ripartire proprio dalla loro esperienza per essere grande in Europa…

Obiettivo numero uno

Il primo obiettivo rimane Edinson Cavani per il quale Marotta e Paratici stanno preparando un mega assalto per cercare di non ritrovarsi in aste scomode con le grandi di Premier League. Il primo contatto con il giocatore già c'è stato e l'offerta fatta a Edinson si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro netti più bonus. Se il giocatore dovesse accettare, poi il club bianconero si metterebbe a tavolino con il PSG. Ma intanto sempre nella casa parigina si trattano altri due campioni…

Obiettivo numero due

Il secondo nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Pastore, esploso in Italia, propriamente nel Palermo e poi arrivato a Parigi dove non ha mai trovato tantissimo spazio. Secondo quanto riportato dai media francesi, i bianconeri starebbero pensando al Flaco per la trequarti, visto che Max Allegri vorrebbe avere un fantasista per ritornare al suo vecchio 4-3-1-2. L'ultimo pallino bianconero è il più difficile da raggiungere perchè la concorrenza cresce a dismisura…

Obiettivo numero tre

Il terzo nome sul taccuino di Marotta è quello di Adrien Rabiot andato in gol anche in Champions League nell’ultima gara contro il Manchester City. Rabiot piace molto ad Allegri ed è un campione, tra l’altro anche giovane. La concorrenza però è tantissima a partire dalle squadre di Premier, Chelsea e Arsenal su tutte che starebbero lavorando sotto traccia per arrivare al più presto a trattare con il giocatore e con il PSG. Ma occhio anche alle italiane soprattutto a Inter e Roma.