MERCATO – 70 milioni annui offerti al top player, ma lui rifiuta!

Un top club offre al giocatore 70 milioni all'anno, ma lui rifiuta la gigantesca offerta

RIFIUTATI 70 MILIONI

La notizia riportata dal quotidiano Le 10 Sport ha dell’incredibile. Uno degli attaccanti più forti al mondo il prossimo anno potrebbe lasciare la sua attuale squadra. Sono tanti i top club che lo vogliono acquistare. Uno di questi nelle ultime ore gli avrebbe offerto 70 milioni di euro annui, ma il giocatore ha rinunciato all’offerta: CONTINUA A LEGGERE

IL GIOCATORE

Ibra ha ancora voglia di giocare ad alti livelli ma nella vita tutto ha un prezzo, soprattutto per lui. Infatti il campione potrebbe accettare la destinazione cinese in cambio di un ingaggio faraonico: ben 100 milioni di euro l’anno. Pare che faccia molto sul serio, infatti secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano francese, lo svedese avrebbe rifiutato 70 milioni di euro annui la scorsa settimana. Una squadra della Serie A sembrava molto intenzionata a riportare Ibrahimovic in Italia: CONTINUA A LEGGERE