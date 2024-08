Dallo Stadium arriva la notizia che fa impazzire i tifosi: “Si, lo compreremo!”

JUVE-LAZIO [fncvideo id=”150105″] Dallo Juventus Stadium arriva una splendida notizia per i tifosi bianconeri. I sostenitori della Juve potranno infatti stare tranquilli, per l’estate ci saranno grandi novità: CONTINUA A LEGGERE MAROTTA Intervenuto ai microfoni di Premium Sport ha parlato l’Amministratore Delegato della Juventus Beppe Marotta: “Direi che la dichiarazione di Allegri sposa il nostro

JUVE-LAZIO

Dallo Juventus Stadium arriva una splendida notizia per i tifosi bianconeri. I sostenitori della Juve potranno infatti stare tranquilli, per l'estate ci saranno grandi novità:

MAROTTA

Intervenuto ai microfoni di Premium Sport ha parlato l'Amministratore Delegato della Juventus Beppe Marotta: "Direi che la dichiarazione di Allegri sposa il nostro progetto, vogliamo fare una squadra competitiva e per questo Pogba è imprescindibile." Marotta ha anche parlato di Morata:

MORATA

"Vogliamo incontrarci il prima possibile con il Real per Morata, al momento loro sono impegnati con il campionato e la Champions, però vorremmo pianificare presto il nostro futuro e per questo cercheremo di trovarci con loro." Incontro per Biglia? Marotta parla di lui e del possibile dopo Marchisio:

CENTROCAMPO

"Non si parla di mercato in queste serate perciò nessun confronto per Biglia, tra Paratici Nedved e Inzaghi c'è stato solo un colloquio di cortesia, speriamo di recuperare presto Marchisio, anche se sappiamo che rientrerà intorno a fine settembre, siamo certi che riprenderà al meglio il suo posto e valuteremo al meglio un centrocampista eclettico che possa giocare sia senza Marchisio che con il centrocampista azzurro, anche se non è facile trovare giocatori da Juventus." Anche in difesa ci saranno acquisti, a dirlo è sempre Marotta:

DIFESA

"Difesa? Il nostro obiettivo principale è quello di creare uno zoccolo duro italiano visto che è stata la nostra forza in questi anni grazie alle loro prestazioni, siamo certi che i nostri giocatori possano ancora fare bene. Cercheremo prima di tutto in Italia degli elementi in grado di rinforzare questo gruppo, qualora non dovessimo trovarli in Serie A li cercheremo in giro per l'Europa." E per questo Marotta ha già puntato forte un nuovo nome: