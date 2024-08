L’Equipe: “Juve beffata! La stella va al PSG per soli 9 milioni”

L’EQUIPE Uno dei giovani obiettivi più importanti del calciomercato della Juve sembra essere ormai destinato ad altri lidi. Secondo quanto riportato oggi da L’Equipe il PSG avrebbe chiuso l’accordo per soli 9 milioni per uno dei talenti più interessanti in orbita Juve: CONTINUA A LEGGERE PSG Giovanni Lo Celso il prossimo anno vestirà la maglia

Uno dei giovani obiettivi più importanti del calciomercato della Juve sembra essere ormai destinato ad altri lidi. Secondo quanto riportato oggi da L'Equipe il PSG avrebbe chiuso l'accordo per soli 9 milioni per uno dei talenti più interessanti in orbita Juve:

Giovanni Lo Celso il prossimo anno vestirà la maglia del Paris Saint Germain. Anticipate dunque tutte le altre big europee, a cominciare da Juve, Milan e Roma che erano le squadre italiane più interessate. Non solo in Italia, Lo Celso aveva moltissimi estimatori anche in Inghilterra, dove Chelsea Liverpool e le due di Manchester avevano già chiesto informazioni oltre al Borussia Dortmund. L'accordo è stato chiuso sulla base di 9 milioni di euro, ma Lo Celso rimarrà al Rosario Central in prestito fino al termine della stagione argentina (dicembre 2016). Proprio il prestito di sei mesi sembra aver spostato l'ago della bilancia in direzione Parigi per il destino di Giovanni Lo Celso. Questa non è la prima beffa per la Juve, visto che i bianconeri devono dire addio a un altro grande obiettivo per giugno: