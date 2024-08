Dopo Buffon – La Juve in cerca di un sostituto, ecco i nomi

DOPO BUFFON Buffon è al momento il portiere più forte in Europa e su questo non ci piove. Eppure la Juve sta già cercando un sostituto perché Super Gigi non potrà giocare per sempre anche se quella parata contro il Milan ha lasciato tutti di stucco. Al di là del nuovo record italiano di imbattibilità,

Buffon è al momento il portiere più forte in Europa e su questo non ci piove. Eppure la Juve sta già cercando un sostituto perché Super Gigi non potrà giocare per sempre anche se quella parata contro il Milan ha lasciato tutti di stucco. Al di là del nuovo record italiano di imbattibilità, servirà un nuovo numero uno. Marotta e Paratici stanno già lavorando per cercare un nuovo grande portiere che potrà prendere il suo posto. Tanti i nomi ma solo alcuni sono davvero nella lista…

La prima scelta per il dopo Buffon è lo sloveno Jan Oblak, il 21enne portiere del Benfica e dell'Under 21 slovena. E' stato avversario dei bianconeri nell'occasione della semifinale di ritorno in Europa League a Torino. Ha un contratto fino al 2018 e un'importante clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Ma non solo. Il club bianconero sta guardando con interesse anche in Italia…

La Juventus nella scorsa estate ha puntato forte su Neto, portiere che aveva fatto una grande stagione con la Fiorentina. Arrivato in scadenza di contratto, quest'anno il portiere brasiliano ha iniziato la sua avventura in bianconero con molte aspettative, tutte respinte dalle prestazioni monstre di Buffon. A giugno sarà inevitabile l'addio per un portiere che ha molto mercato, sia in Italia che in Europa. Per questo ecco i nomi pronti a sostituirlo e che potrebbero diventare il futuro bianconero…

Nel mercato estivo la società bianconera dovrà trovare un nuovo dodicesimo, ma questa volta non si farà l'errore di "bruciare" un portiere di grande livello per una stagione. Per questo motivo le piste Marchetti e Perin non vengono vagliate, mentre si analizzano i vari portieri di proprietà bianconera in giro per l'Italia. I nomi che al momento vengono tenuti maggiormente in considerazione sono quelli di Brignoli e soprattutto Leali, che dopo un periodo di difficoltà sta trovando ottime prestazioni con il Frosinone. Ma nelle ultime ore stanno salendo anche le quotazioni di un altro numero uno…

Come riportato da L’Equipe la Juventus avrebbe messo gli occhi su Yehvann Diouf, portiere classe ’99 attualmente al Troyes che si sta già allenando con la prima squadra. Non sarà certamente semplice trovare un dopo-Buffon, eredità difficile anche da portare per un giocatore dalla tanta personalità. Ma in casa Juve si hanno le idee ben chiare, servirà un giovane di prospettiva che possa crescere per diventare il prossimo numero uno. Al di là del fantastico record di Gigi Buffon che rimarrà nella storia ancora per molto tempo.