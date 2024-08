Da Verona arriva la notizia: “E’ tutto deciso” e i tifosi si infuriano

MAROTTA [fncvideo id=”156439″] Prima della partita di questa sera tra Verona e Juventus ha parlato ai microfoni di Premium Sport l’Amministratore Delegato bianconero Beppe Marotta: “La volontà di Allegri è la stessa della Juve, raramente abbiamo ceduto i giocatori importanti e soprattutto questa squadra ha già raggiunto un livello alto, servono solo alcuni ritocchi.. CONTINUA

MAROTTA

[fncvideo id=”156439″]

Prima della partita di questa sera tra Verona e Juventus ha parlato ai microfoni di Premium Sport l’Amministratore Delegato bianconero Beppe Marotta: “La volontà di Allegri è la stessa della Juve, raramente abbiamo ceduto i giocatori importanti e soprattutto questa squadra ha già raggiunto un livello alto, servono solo alcuni ritocchi.. CONTINUA A LEGGERE

RITOCCHI

…Dipenderà dalle situazioni dove lavoreremo, se ci saranno delle cessioni obbligatorie come Morata e Cuadrado allora interverremo lì, per il resto cederemo solo chi chiederà più spazio, ma l’idea è quella di confermare il gruppo che ci ha dato tante soddisfazioni.Un occhio alla capitale?.. CONTINUA A LEGGERE

BIGLIA e PJANIC

State facendo tanti nomi voi della stampa, è normale che vengano avvicinati alla Juve giocatori importanti come Biglia e Pjanic, ma non vogliamo rifare la rosa e quindi bisogna valutare, al momento posso solo apprezzare giocatori di questo livello. Anche Danilo è un ottimo giocatore, come Pjanic, ma è scorretto parlare di questi nomi per le loro società, visto che al momento non abbiamo approcciato né il Real né tantomeno la Roma, già solo in questa settimana siamo arrivati a 20 nomi ma noi non dobbiamo rifare la rosa. Cavani? CONTINUA A LEGGERE

CAVANI

Nell’estate scorsa abbiamo già comprato tre giocatori, il reparto è all’altezza e solo in caso di partenza di qualcuno ci sarà un eventuale ingresso.”

Intanto la Juve sfida la Roma per un grande colpo: CONTINUA A LEGGERE