Da Firenze arriva la conferma che fa impazzire i tifosi della Juve

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato prima della partita di questa sera al Franchi l'Amministratore Delegato della Juve Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha parlato di tantissimi nomi in orbita juventina, a cominciare da Javier Pastore:

"Pastore? Si fanno sempre tanti nomi molto importanti, tutti fanno al caso della Juve e di altre grandi squadre, il ragazzo è del PSG e non so se lo metteranno in vendita. Lui, così come Cavani, rappresenta l'eccellenza e quindi farebbe certamente al caso nostro. Puntiamo sempre alla qualità più che alla quantità, ma cercando sempre le giuste occasioni di mercato, dipenderà anche molto dalla volontà delle altre squadre di cedere i propri giocatori." Sul futuro dei big bianconeri, Marotta è stato chiarissimo:

La Juventus raramente ha ceduto i suoi giocatori più forti, noi vogliamo rinforzarci mantenendo i nostri gioielli come Pogba e Dybala, fanno parte dello zoccolo duro e non verranno messi sul mercato. Venderemo solamente quei giocatori che chiederanno la cessione." Si torna a parlare di acquisti e dell'ultimo nome in orbita Juve, André Gomes:

"André Gomes? E' un altro ottimo giocatore, appetibile da molti club europei ed è un giocatore che nella rosa della Juventus starebbe bene, ma è di proprietà del Valencia e bisognerebbe sentire loro. Si fanno moltissimi nomi, sembra che si debba rivoluzionare la squadra, bisogna dare il merito a questo gruppo e cercheremo di rinforzarlo partendo dalle conferme dei big. Per gli acquisti cerchiamo le occasioni, ma bisognerà iniziare le valutazioni un po' più avanti." Chiusura finale sul caso più spinoso del mercato bianconero, ovvero quello di Juan Cuadrado:

“Conte al Chelsea ci inorgoglisce, significa che abbiamo scelto bene anche a livello di allenatori, Cuadrado è un giocatore importante ma lo abbiamo preso in prestito, vorremmo tenerlo ma dovremo discuterne con il Chelsea.” Nel frattempo Marotta sta tenendo d’occhio le scelte di Guardiola, che ha scelto di fare una rivoluzione in casa Manchester City.